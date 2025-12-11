Такси и курьеры под запретом: в Петербурге решили бороться с мигрантами по-новому

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, продлевающее запрет на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничение распространяется на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Ранее аналогичный запрет был установлен на 2025 год.

По данным пресс-службы администрации, решение направлено на противодействие теневой занятости, повышение качества и безопасности услуг, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь для молодежи и студентов.

