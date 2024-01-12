«Нельзя исключать версию оговора»: что будет с учителем из Томска, которого обвинили в домогательствах к школьнику

В Томске задержан 56-летний учитель физкультуры за домогательства к пятикласснику. Как рассказали родители 11-летнего школьника, педагог полтора месяца трогал его за интимные места, пишет SHOT.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Как рассказал адвокат Тимур Харди, если вина учителя подтвердится, ему грозит срок от 12 до 20 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

«Как известно, в местах лишения свободы осужденные по данным статьям не пользуются уважением других заключенных и занимают низшие места в тюремной иерархии. Но при должном уровне контроля со стороны администрации тюрьмы можно обезопасить такого осужденного от нападок других. Многие маньяки, несмотря на тяжесть статей, выходят из колоний живыми и здоровыми спустя годы», — рассказал Харди журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт добавил, что, в целом, возможность сокращения срока по таким статьям не предусмотрена, но есть исключения, в том числе и связанные с состоянием здоровья.

«В нашем случае подозреваемому 56 лет, и вполне вероятно, что он все же сможет рассчитывать на определенные послабления, если у него появятся выраженные проблемы со здоровьем. Но пока отметим, приговора суда нет, и нельзя исключать версию оговора учителя со стороны учащегося или его родителей. Поэтому окончательное решение будет принимать суд», — уточнил Харди.

Ранее выяснилось, что будет с 13-летней беременной школьницей из Санкт-Петербурга.