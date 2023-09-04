«Нельзя оставлять детей один на один с трудностями»: Мишонова прокомментировала самоубийства школьников

Сентябрь начался с подростковых самоубийств. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на фоне трагедий призвала родителей школьников особенно внимательно следить за поведением своих детей.

Омбудсмен подчеркнула, что мамы и папы должны выяснять, с какими сложностями сталкиваются их чада в повседневной жизни.

«Для нас важно обратить на это внимание родителей, потому что дети проявляют депрессивный настрой, и состояние пограничное очень легко выявить. При первых же подозрениях надо искать причины. Может, у ребенка не сложились отношения со сверстниками, может, есть проблемы с учителем — этим всем надо заниматься. Ни в коем случае нельзя оставлять детей один на один с трудностями», — подчеркнула Мишонова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также омбудсмен напомнила, что образовательные учреждения не должны оставаться в стороне. В их задачи входит в том числе и наблюдение за эмоциональным состоянием учеников.

«Школа обязана в этом участвовать. Существуют советники по воспитанию, классные руководители, психологи. У последних большая нагрузка, и их мало, но тем не менее, каждый год проводятся тесты — по их результатам можно определить, что у ребенка существуют проблемы», — заявила собеседница.

Кризисный психолог Ксения Апполитова отметила, что большую роль в таких инцидентах играют социальные сети. Они служат маркером, на который следует обратить внимание родителям.

«В интернете есть разные группы. Это не «Синий кит», они другого характера, но существуют. Такие группы поддерживают угнетенное эмоциональное состояние. Они не вовлекают подростков в опасные игры, те самостоятельно вступают в подобные сообщества, так как у них совпадает состояние с тем, о чем говорится в этих группах», — пояснила психолог.

Эксперт напомнила, что ребенок с суицидальными мыслями может вести себя обычно, не вызывать подозрений. Многие из таких детей выглядят спокойно, а некоторые — даже чрезмерно жизнерадостно.

«Маркером может быть общение в соцсетях: в каких группах состоят, какие картинки публикуют, какие статусы ставят, что лайкают, с кем общаются. Скорее всего, подросток будет искать то, что совпадает с его состоянием. Иногда ребенок ищет статьи о способах самоубийства, пишет записки и вдруг мирится с друзьями», — предупредила Апполитова.

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