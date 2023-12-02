«Нельзя плутать, нарезать круги»: как выжить, потерявшись в зимнем лесу

Зимний лес довольно притягателен — на прогулки туда выбираются не только заядлые туристы, но и любители, которые планируют подышать свежим воздухом, насладиться снежными пейзажами и быстро вернуться домой. Однако довольно часто случается так, что человек теряется и остается один на один с природой.

Эксперт по выживанию во внештатных ситуациях Олег Гегельский рассказал нам, как нужно вести себя, потерявшись в зимнем лесу.

«Человек должен потреблять зимой столько же воды, сколько и летом. В лесу в это время года жидкости достаточно мало, а напиться снегом невозможно. Если поедать его в больших количествах, можно получить мощное переохлаждение, из-за чего начнут размножаться болезнетворные бактерии, находящиеся у нас в носоглотке и горле», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нужно искать водоемы, журчащие под снегом ручьи и пить малыми глотками, добавил эксперт. Причем сначала воду нужно подержать во рту, чтобы она согрелась, а только потом глотать.

«Когда человек сбился с тропы, а вокруг сугробы по колено, быстро наступает усталость. Поэтому нельзя плутать, нарезать круги. Идти нужно только в случае, если вы уверены в направлении движения. Отдыхать же нужно аккуратно, садиться на пеньки или поваленные деревья, но не в снег», — подчеркнул Гегельский.

Во время отдыха, продолжил он, не стоит прислоняться спиной к каким-либо опорам. Очень часто люди замерзают таким образом — появляется чувство сонливости, и они уже не продолжают движение.

Когда человек начал понимать, что он потерялся, самый простой способ — попытаться вернуться на тропу по своим же следам. В других ситуациях можно двигаться в сторону солнца или луны, которые послужат четким ориентиром.

«Если читаемых ориентиров нет, крайне не рекомендуется определять стороны света. Это бесполезно. Существует способ, о котором мало кто знает: выбираете перед собой хорошо видимое дерево и еще одно на удалении от первого, визуально проводите отрезок между ними и начинаете по нему двигаться, по пути выбирая новые деревья и выстраивая новые отрезки», — объяснил эксперт.

Очень важно, по словам собеседника, добраться до какого-нибудь линейного ориентира: тропа, ручей, дорога, линия электропередач. Желательно найти что-то, что может вести к людям.

«Все дороги ведут куда-нибудь. Рано или поздно вы выйдете или к людям, или, например, к месту лесозаготовок. Но тогда вы будете знать, что на другом конце дороги уже точно есть кто-то, кто приезжает сюда за дровами. Отрицательный ответ — тоже ответ», — заключил Олег Гегельский.

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