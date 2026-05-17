«Нельзя сливать масло в реку, а колдунов рекламировать — можно?»: в РПЦ призвали защитить нравственную среду
В РПЦ сравнили оккультистов с автомобильным маслом и потребовали запрета рекламы
Русская православная церковь настаивает на законодательном запрете рекламы оккультных услуг, сравнивая вред от магов и колдунов с экологическими преступлениями. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
По его словам, Церковь последовательно ходатайствует о принятии соответствующего государственного закона. При этом он отметил, что некоторые религиозные организации уже запрещены по решению Верховного суда, и это позитивный шаг.
«Русская православная церковь ходатайствовала и продолжает ходатайствовать о принятии государственного закона о запрете рекламы оккультных услуг. Я уже не говорю о запрете самих оккультистов, обратите внимание, что кое-какие религиозные организации по решению Верховного суда. Это уже очень хорошо. Это меры по защите среды обитания. Есть среда материальная, нельзя сливать масло, отработанное автомобилем в реку, — это преступление, за это можно получить штраф или хуже того. Это физическая среда обитания, а есть нравственная среда обитания, которую также надо защищать».