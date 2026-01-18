«Нельзя ссориться!» Главные запреты Крещенского сочельника

Крещенский сочельник, который приходится на 18 января, — это гораздо больше, чем просто преддверие праздника. Это день глубокого поста, сосредоточенной молитвы и духовного очищения перед Богоявлением. Неслучайно в народе его именовали «Голодным вечером», акцентируя необходимость воздержания. Чтобы провести этот период в соответствии с заветами, важно знать о традиционных запретах.

1. Нарушать строгий пост. Под абсолютным запретом находятся скоромные продукты: мясо, молоко, яйца и рыба. Неприемлемы также алкоголь и шумные праздничные застолья.

2. Подаваться гневу и сквернословию. Согласно поверьям, ссоры, злые слова и мысли, возникшие в этот день, могут принести разлад в жизнь на весь будущий год.

3. Гадать. Церковь напоминает, что канун великого праздника — время для молитвы и покаяния, а не для оккультных практик и ворожбы.

4. Уделять время тяжелому труду. Занятия, не являющиеся срочными (физическая работа, рукоделие), лучше отложить. Суть дня — в сосредоточении на духовном, а не на мирских хлопотах.

5. Проявлять скупость. Считается грехом отказать просящему в воде, а делиться святой водой — благое дело. Также традиция предостерегает от дачи или принятия денег в долг, чтобы не навлечь материальные трудности.

6. Небрежно обращаться со святой водой. Ее нельзя набирать с недобрыми помыслами, использовать для бытовых целей или выливать в канализацию. Хранят святыню в чистом месте, рядом с домашним иконостасом.

7. Оставлять жилище без защиты. По народному убеждению, завершая период Святок, следует оградить дом от нечистой силы: окропить углы святой водой, а на дверях и окнах мелком начертить кресты.

