«Нельзя заставить»: священник рассказал, обязан ли православный человек уважать пожилых

С давних времен в человеческом обществе принято уважать представителей старшего поколения за их преклонный возраст. Но не все молодые люди готовы так относиться к человеку лишь потому, что он старше.

Представитель Русской Православной Церкви, иерей Владислав Береговой рассказал, возможно ли «заставить» себя уважать людей, которые прожили более долгую жизнь.

«Нельзя заставить себя уважать кого-либо, а уж тем более только лишь в силу возраста. Мы знаем, что из-за старческой деменции многие наши близкие люди относятся к нам, как к врагам. Вплоть до того, что пишут на своих собственных детей доносы в полицию, что они украли какое-то колечко, часы или любимые домашние тапочки», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, если человек не может уважать кого-то из-за проступков или предательства, это не значит, что он имеет право относиться к ближнему неуважительно.

«Если нет внутреннего чувства вины или уважения – ничего страшного. Главное – внешне относиться к человеку внимательно, скромно, без матерщины или гнева. То есть уважительно, тактично и этично. Христиане, у которых не хватает сил так вести себя с людьми преклонного возраста, просят помощь у Бога», – пояснил иерей.

У людей, не исповедующих православие, по словам отца Владислава, есть свой закон совести и этика, согласно которой люди должны быть тактичными по отношению к окружающим.

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