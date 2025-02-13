Немец, обратившийся к Путину на прямой линии, стал гражданином РФ

Торжественная церемония вручения паспорта состоялась в Калужской области, где Зейбель произнес присягу гражданина РФ.

На мероприятии, посвященном получению паспорта, присутствовал глава Калужской области Владислав Шапша, который и вручил Зейбелю документ. Этот момент стал значимым как для самого Зейбеля, так и для его семьи, сделавшей важный шаг к интеграции в российское общество.

Лев Зейбель родился в Челябинской области, однако в молодом возрасте эмигрировал в Германию. В 2018 году у него родился сын в России. В 2020 году ему был выдан вид на жительство в РФ.

Зeyбель стал известен широкой аудитории после своего обращения к президенту России Владимиру Путину на прямой линии в декабре 2024 года. Главе государства он сообщил о своем желании получить российское гражданство. Мужчина обратился в миграционные органы и дождался всех сроков исполнения его права.

Ранее МВД назвало обязательные условия для въезжающих в Россию иностранных граждан.