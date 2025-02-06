МВД назвало обязательные условия для въезжающих в Россию иностранцев

Все иностранные граждане, которые въезжают в Россию, а также те, кто уже находится на территории страны в течение длительного времени, должны пройти медицинское обследование, как следует из документов Министерства внутренних дел Российской Федерации, с которыми знакомит РИА Новости.

Подчеркивается, что процедура обязательного медицинского осмотра касается всех иностранных граждан, которые длительное время находятся в стране, а также граждан государств — членов Евразийского экономического союза, независимо от цели их визита.

В документах Министерства внутренних дел также говорится о том, что иностранные граждане должны ежегодно предоставлять подтверждение отсутствия у них определенных болезней.

«При выявлении у иностранца инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, он может быть выдворен из страны, и въезд в Россию для него навсегда будет закрыт», — пояснили в МВД РФ.

Однако от этой duty освобождены граждане Республики Беларусь, дети младше шести лет, представители дипломатических миссий и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также члены их семей. Кроме того, это правило распространяется на сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в Российской Федерации.

«Если цель поездки — туризм, а пребывание иностранца в России не превышает трех месяцев, то прохождение медосвидетельствования не требуется», — резюмирует ведомство.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало идею об изменении закона о получении гражданства. По новой инициативе всех мигрантов старше 14 лет при принятии гражданства обяжут принимать присягу. Те, кто откажется от нее, не получат паспорт гражданина РФ.