Немец проехал 9200 км по России на BMW X5: его выводы переворачивают представление о наших дорогах

Немецкий автомеханик Клаус Мюллер, владелец автосервиса из Мюнхена, преодолел 9200 километров по России за рулем BMW X5. Его маршрут от западных границ до Сибири стал не просто проверкой автомобиля, а настоящим культурным опытом. Об этом пишет « 110КМ.ру ⁠».

Первое, что поразило немца, — масштабы страны. Восемь часов езды без крупных городов стали для него открытием. На западе РФ трассы соответствуют европейским стандартам, но за Уралом ямы и неровности встречаются чаще. Местные водители на отечественных «Жигулях» легко преодолевали участки, где премиальный кроссовер испытывал трудности. Сначала Мюллер считал это безрассудством, однако позже понял — за этим стоит умение подстраиваться под обстоятельства, а не бороться с ними.

Особое впечатление произвела взаимовыручка. Когда его BMW застрял в снегу, незнакомый водитель не только помог вытащить машину, но и пригласил домой на чай. В Германии помощь на дороге — услуга с конкретной ценой, здесь же это часть повседневной жизни, основанная на доверии.

Клаус Мюллер отметил, что поездка на BMW X5 стала для него символом открытости новым взглядам, а российские дороги научили гибкости. Он также признал, что для успешного путешествия по стране надежного кроссовера недостаточно — нужна способность адаптироваться к местным реалиям, с которой отечественные автомобили справляются зачастую лучше.