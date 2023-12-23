Немецкая полиция задержала украинцев и бросила в подвал

Полиция Германии бросила нескольких украинских граждан в подвал после задержания из-за якобы поддельных денег. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из пострадавших от «полицейского произвола».

Как утверждает собеседник издания Николай, он вместе с супругой и друзьями находился в Метцингене, где стал жертвой немецких полицейских. Он заявил, что после совершения покупок в нескольких магазинах, его компания поссорилась с продавцом, заявившим, что деньги оказались фальшивыми. Купюры после этого были переданы в местный банк для экспертизы.

По словам источника, после этого неожиданно появилась группа немецких правоохранителей, задержавших украинцев и отправившихся с ними в участок. Николай заявил, что всех задержанных спустили в подвал в участке, где раздели до нижнего белья, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

«И сказали, что ночевать нам придется здесь», — утверждает пострадавший.

Он также рассказал, что на требование о предоставлении переводчика, была вызвана русскоязычная женщина, а просьбы связаться с адвокатом игнорировались.

Николай рассказал, что задержанные провели ночь в подвале, в котором был лишь матрац на полу и простыня. Ситуация разрешилась на следующий день, когда правоохранители сообщили о том, что с деньгами было все в порядке.