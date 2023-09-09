Немецкая пресса сообщила об потере украинцами веры в свою скорую победу

У газеты Berliner Morgenpost вышла статья, автор которой, Ян Йесен, рассказал о настроениях в украинском обществе. По его утверждению, люди начинают с заметной опаской смотреть в будущее.

«Большое опасение заключается в том, что, если не будет стабильных и видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет", - сообщил он.

Оптимизм стал уступать место реализму. Украинцев крайне тревожит наступление холодов. Они вспоминают, что им придется жить в темноте и холоде из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Вдобавок ко всему, они не особо понимают нерешительность Запада в деле помощи ВСУ вооружениями.