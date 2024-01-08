Немецкие фермеры начали блокировать федеральные автотрассы в знак протеста

Как минимум 5 автобанов было заблокировано грузовиками. Сельхозпроизводители Германии протестуют против отмены налоговых льгот и скидок на дизельное топливо.

Правительство ФРГ было вынуждено пойти на меры экономии бюджета страны. Конституционный суд запретил ему тратить 60 миллиардов евро, которые были запланированы к трате ранее. Экономия властей коснулась и фермеров, для которых перестали действовать налоговые льготы, а также прекращен заметный дисконт на приобретение дизельного топлива.

Первые протесты начались еще в декабре. Правительство Шольца предложило отменять льготы поэтапно, но и это не удовлетворило фермеров, и они начали перекрывать грузовыми автомобилями федеральные трассы. На данный момент перегорожены дороги А2, A4, A13, A14 и A17. Об этом сообщило ТАСС. В Берлине заблокирована одна из городских улиц, по которой протестующие фермеры планируют проехаться до Бранденбургских ворот большой колонной из тракторов. Ожидается, что процессия будет состоять из трехсот машин.