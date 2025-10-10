Немецкие номера как пропуск на бесплатную парковку: новая схема автовладельцев в Москве

Чтобы уклониться от оплаты городской парковки, автолюбители в Москве начали прибегать к хитрости: заменять свои российские номера на европейские. О возможных последствиях подобных действий сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, схема выглядит следующим образом: водители прибывают на парковочное место с обычными российскими номерами, а после парковки устанавливают вместо них европейские, например, немецкие. Оригинальные номера при этом убираются в салон или багажник. Некоторые оставляют таким образом автомобиль на «бесплатной» парковке на весь день.

Как следствие, работники парковочной службы зачастую не могут выписать штраф или эвакуировать автомобиль, так как европейские номера отсутствуют в базе данных, содержащей только номера стран СНГ. Проверить их можно только через ГИБДД, если номера числятся в розыске Интерпола.

По информации источника, европейские номера часто покупают как «сувениры». Согласно статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки регистрационных знаков), нарушителей ждет серьезное наказание: штраф до 500 тыс. руб. или лишение водительских прав сроком до одного года.

