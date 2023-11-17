Немецкие политики получили предупреждение спецслужб о возможных звонках российских пранкеров

Во все регионы ФРГ разосланы предупреждения, что официальным лицам могут звонит Вован и Лексус.

Об этом известила газета Bild. По ее сведениям, рассылкой предупреждений занималось Федеральное ведомство по охране конституции, выполняющее функции контрразведки. В письмах содержались подробные инструкции того, как вовремя распознать пранк двух российских граждан, Владимира Кузнецова и Алексея Столярова.

«Основательно проверять личность звонящих, обращать внимание на видоизмененные адреса электронной почты», - такие рекомендации содержатся в инструкции.

Политикам предложили немедленно прекращать разговор, как только появляются сомнение в личности телефонного собеседника.