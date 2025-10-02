С начала эскалации украинского конфликта и последовавшего за ним взлета цен на энергоресурсы, домашние хозяйства в Германии столкнулись с колоссальными финансовыми потерями.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчеты, приведенные газетой Bild, совокупные дополнительные траты семей на газ и электричество за период с 2022 по 2025 годы исчисляются тысячами евро.

Проведенный экспертами сравнительный анализ продемонстрировал, насколько тяжелым стало финансовое бремя для немцев. В расчетах учитывались как довоенные показатели 2021 года, так и правительственные субсидии, призванные смягчить удар по карманам граждан в 2023 году.

Согласно исследованию, больше всего пришлось переплатить многодетным семьям. Так, домохозяйство из четырех человек вынуждено было изыскать дополнительные 4815 евро за газ и 1149 евро за электроэнергию. Для семей из трех человек переплата оказалась немногим меньше: 4376 и 1016 евро соответственно.

Меньшие, но все равно ощутимые суммы зафиксированы для пар без детей (2947 евро за газ и 821 за электричество) и одиноких жителей Германии, чьи непредвиденные расходы составили 1264 и 500 евро.

Ранее сообщалось о том, что в армию Германии хотят вернуть обязательный призыв.