Согласно данным управления образования сената Берлина, в текущем 2024/25 учебном году количество государственных школ в Берлине, где русский язык преподается в качестве иностранного, достигло 60.

Эта информация была опубликована изданием Tagesspiegel со ссылкой на официальный ответ ведомства на парламентский запрос.

Как отмечается в материале, в 2023/24 учебном году этих школ было 54, а в 2022/23 учебном году число школ составляло 50.

Парадоксально, но рост числа школ происходит на фоне противоположной тенденции среди педагогов. Как пишет издание, количество практикующих учителей, обладающих квалификацией для преподавания русского языка, устойчиво сокращается на протяжении последних пяти лет. В 2020-21 учебном году работало 1005 учителей русского языка, а в прошлом учебном - 790.

Отвечая на запрос, управление образования не стало комментировать возможную связь этих статистических тенденций с конфликтом на Украине. В ведомстве подчеркнули, что после начала кризиса не издавалось каких-либо специальных указаний, касающихся преподавания русского языка в школах.

