Немецкие СМИ сообщили о критической ситуации с продовольствием для малоимущих

Редакционное объединение RND привело данные от Tafel, самой крупной благотворительной компании в ФРГ. Сотрудник этой организации Франк Хильдебрандт возглавляет отделения в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. Он заявил, что продовольственные банки, которые принадлежат Tafel, попали в очень сложную, даже критическую ситуацию. Число пожертвований в них сократилось вдвое. Продукты сильно подорожали, и люди уже не могут жертвовать столько, сколько раньше, без ущерба для себя. Число же получателей таких пособий возросло в 2 раза.

Среди них теперь не только те, кто живет на пособие, но и пенсионеры, и просто люди с низким доходом. По данным этой организации, только к ее услугам сейчас регулярно прибегают 2 миллиона жителей ФРГ.