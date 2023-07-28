Немецкий депутат предположила, почему Африка отвернулась от Запада

По мнению депутата, все, что предлагает африканским странам Запад – расхищение. Запад навязывает свои правила Африке и угрожает самостоятельности и независимости стран. Она привела в пример присутствие Германии в Нигере, где планы на расширение влияния перечеркнул недавний мятеж в государстве.

Дагделен заявила, что «просмотренный» мятеж свидетельствует о близорукости властей Берлина. Кроме того, политик считает, что африканские страны оценивают присутствие Запада на своих территориях как попытку следить за разграблением государств. Чтобы избежать последствий, она призвала власти Германии вывести немецкие войска и гражданских с территории Нигера. Депутат уверена, что попытка западных стран влезть в конфликт в стране приведет к гражданской войне.