Немецкий депутат призвал рассмотреть украинский конфликт не только с военной перспективы

Ральф Штегнер заметил, что сторонники быстрого решения конфликта с помощью поставок оружия Украине ошиблись, так и не дождавшись быстрого поражения России. Он подчеркнул, что проблему нужно решать не с военной перспективы, а с дипломатической и экономической. По его словам, это подтвердили затянувшиеся боевые действия, конца которым не видно.

Депутат подчеркнул, что не видит решения конфликта с помощью разговоров об увеличении количества наступательного оружия с большим радиусом поражения. Именно поэтому он выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине. Штегнер подчеркнул, что власти Германии должны поступить осмотрительно в этом вопросе.