Бывший глава военного комитета Северо-Атлантического блока Харальд Куят заявил, что ВСУ столкнулись с огромными трудностями из-за низкого морального духа своих военнослужащих.

«Целые роты перебегают на сторону России. Количество военнослужащих в запасе очень мало», - указал он в интервью интернет-порталу НКСМ.

Причиной такого положения дел стала коррупция. Даже в ФРГ есть сведения, что любой украинец может избавиться от службы, заплатив 6-10 тысяч евро в качестве взятки. Зеленский в курсе такого положения дел, именно поэтому был снят со своего поста предыдущий министр обороны и вся его команда.