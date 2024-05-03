Немецкий концерн Hensoldt отправит на Украину шесть мощных радаров TRML-4D

В 2024 году немецкий оборонный концерн Hensold передаст вооруженным силам Украины шесть радаров TRML-4D, общая стоимость которых превышает 100 миллионов евро.

На сайте концерна приводится информация, согласно которой названные технические средства поступят для укрепления ПВО Украины. При этом не сообщается, когда именно их передадут в пользование ВСУ.

Там же описаны и особенности данного типа радаров. Например, они в состоянии следить за перемещениями 1,5 тысяч целей в радиусе до 250 километров, а еще обнаруживать, сопровождать и классифицировать все виды воздушных объектов.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп, в случае победы на грядущих выборах, хочет до 3% от ВВП увеличить расходы членов НАТО на оборону. Он считает, что члены альянса делают слишком маленькие взносы. В противном случае экс-президент анонсировал возможность выхода Соединенных Штатов Америки из организации Североатлантического договора.