Немецкий министр раскритиковал руководство ЕС за внедрение программы энергоэффективности зданий

Еврокомиссия решила повысить использование экологически чистых источников энергии, и с этой целью заставляет проводить ремонт всех старых зданий, чтобы они соответствовали правилам декарбонизации.

По мнению Кистиана Линднера, министра финансов ФРГ, подобная программа может оттолкнуть европейцев от поддержки властей.

«У людей может сложиться впечатление, что из-за этой политики им становится сложнее жить в собственных домах и иметь возможность за это платить», – заявил он.

Его слова привело издание Politico. Данное решение Еврокомиссии будет способствовать росту крайне правых настроений. Властям стоило бы пустить деньги на другие, более важные направления, считает Линднер. В качестве примера он назвал инвестиции в энергетику Европы и повышение ее независимости от зарубежных источников сырья.