Немецкий политик ушел в отставку из-за «досадной шалости» с нацистской секс-куклой

Представитель одной из популярных в Германии партий, Христианско-демократический союз (ХДС), Бюлент Бююкбайрам, на праздновании своего 50-летнего юбилея сделал фотоснимок с нацистской секс-куклой, и теперь его политическая карьера, фактически, полетела под откос, передает Reuters.

26 октября Бююкбайрам выложил фото в приватном паблике в социальных сетях, на котором была изображена одетая в черную футболку секс-кукла. На голове у нее были две буквы SS в виде символа СС, который использовали в прошлом веке подразделения нацистов гитлеровской Германии.

Практически сразу в адрес Бююкбайрама поднялась волна общественной критики. Он был вынужден принести публичные извинения «за глупость» и подать в отставку из-за досадного инцидента.

«Это была досадная глупость, ошибка. Мне поступали серьезные угрозы. Я извинился», — заявил политик изданию Bild.

Ранее сообщалось, что депутат Бундестага Бохманн призвал раскрыть стоимость визита Зеленского в Берлин.