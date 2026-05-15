Немецкий седан по цене отечественного: Volkswagen Bora вернулся на рынок РФ

Российские автосалоны начали активно предлагать седаны Volkswagen Bora, поставляемые из КНР по каналам параллельного импорта. Благодаря особенностям налогообложения и гибкой ценовой политике в Китае, стоимость иномарки в ряде случаев оказалась ниже, чем у флагманской модели АвтоВАЗа, пишет издание «Автоновости дня».

Секрет привлекательной стоимости

Доступность модели обусловлена техническими характеристиками: силовые агрегаты Bora не превышают порог в 160 лошадиных сил. По мнению аналитиков, это позволяет импортерам оплачивать утилизационный сбор по базовому тарифу. В итоге минимальная цена на автомобиль во Владивостоке составляет около 1,6 миллиона рублей, что делает его более выгодным приобретением по сравнению с LADA Vesta на автоматической трансмиссии или «Москвичом 6».

Техническое оснащение и комплектации

Покупателям предлагается несколько вариантов исполнения. В базовой версии за 1,6 миллиона рублей автомобиль оснащен 150-сильным турбомотором объемом 1,4 литра и роботизированной трансмиссией DSG. Салон такой машины отделан экокожей и оборудован современной цифровой панелью. Также доступна модификация с классическим автоматом Aisin и атмосферным двигателем на 1,5 литра мощностью 113 сил. Для любителей экономии предусмотрен вариант с мотором 1,2 литра, работающий в паре с семиступенчатым роботом.

География цен в российских регионах

Стоимость автомобиля существенно меняется при движении с востока на запад страны. Если в Новосибирске седан можно приобрести за 1,89 миллиона рублей, то в центральных и южных регионах цены заметно выше. В Краснодаре за иномарку просят около 1,9 миллиона, а в Омске и Самаре ценник переваливает за 2 миллиона рублей. Самые высокие прайсы зафиксированы в Казани и Санкт-Петербурге, где стоимость доходит до 2,39 миллиона рублей за единицу.

Происхождение и статус модели

Сборка машин осуществляется на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Модель регулярно проходит рестайлинг и пользуется стабильным спросом на локальном рынке. Текущее ценовое преимущество в России также подкрепляется значительными скидками от китайских дилеров, которые стремятся освободить склады, снижая стоимость на десятки тысяч юаней.