Немецкий турист признал, что Калининград чище и уютнее большинства немецких городов

Гость из Германии Финн, автор YouTube-канала Finn’s Fairytale, посетил Калининград и поделился впечатлениями о городе. По его словам, Калининград оказался чище и ухоженнее многих населенных пунктов Германии, сообщает « Главный Региональный ».

Турист отметил спокойную атмосферу, чистоту улиц и сохраненную архитектуру, которая, по его мнению, выглядит лучше, чем в немецких городах. Финн посетил Кенигсбергский собор, могилы Юлиуса Руппа и Иммануила Канта, а также Рыбацкую деревню.

Кроме архитектурных достопримечательностей, немец обратил внимание на магазины и кафе с доступными ценами, что сделало поездку комфортной и приятной. Он подчеркнул, что воздух и общий облик города создают ощущение «родного» места.

