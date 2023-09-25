Немецкого генерала отстранили от службы из-за сексуальных домогательств к солдату

Генерал-майор бундесвера Маркус Курчик был отстранен от службы после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на Курчика пожаловался военнослужащий, заявивший, что генерал якобы приставал к нему во время международных соревнований Invictus Games в Дюссельдорфе.

Уже на следующий день после получения жалобы Курчик был отстранен. По иронии судьбы, он возглавлял Центр по вопросам политического и организационного руководства войсками, то есть как раз то подразделение, которое и призвано заботиться о соблюдении этических норм в армии.

В начале месяца Минобороны представило новые положения о борьбе с сексуальными домогательствами в армии. Теперь таковыми будут считаться не только действия, но и замечания непристойного характера. И теперь дело Курчика может стать серьезным вызовом для министра обороны Бориса Писториуса, отмечает Der Spiegel.