Немкин: мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций

Злоумышленники могут воспользоваться записями голоса для подтверждения финансовых операций и заключения договоров. Это делает опасным фразы «да» и «подтверждаю» в телефонном разговоре с незнакомыми людьми. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Депутат отметил, что на текущий момент, целями злоумышленников могут быть не только данные россиян, но и записи их голоса с утвердительными фразами. Получив их, мошенники могут воспользоваться записями для подтверждения транзакций и заключения договоров, добавил Немкин.

Он также заявил, что мошенники могут провоцировать граждан на произнесение фразы «я подтверждаю» или кодового слова, так как при наличии таких записей, защита банка может не поверить одному «да», вырванному из контекста.

В то же время, если злоумышленникам удастся заполучить своеобразный слепок голоса, они смогут добиться своего, указал Немкин. Как минимум, они смогут подтверждать операции по карте, подчеркнул он.

По этой причине на звонки с незнакомых номеров лучше вообще не отвечать, советует депутат.