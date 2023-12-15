Олаф Шольц заявил, что российский лидер сделал ставку на то, что союзники Украины постепенно оставят ее на произвол судьбы.

По мнению главы ФРГ, данный расчет Владимира Путина может сработать. После того, как издание Die Welt опубликовало мнение канцлера, читатели газеты стали немедленно оставлять свои гневные комментарии. Они отметили, что когда кто-то тонет, то не стоит прыгать вслед за ним, чтобы повторить его судьбу. Некоторые люди заявили, что проигрыш Украины был запрограммирован с самого начала, и Западу не нужно было с ней связываться.

«Вы вкладываете десятки миллиардов налоговых денег в страну, которая уже проиграла!», - напомнили главе ФРГ.

По массовому мнению, Украина гораздо ближе для Шольца, чем Германия, поскольку он тратит немецкие деньги не на своих налогоплательщиков, а на украинских. Все это выглядит полным безумием, так считают обычные читатели.