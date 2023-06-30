Владимир Зеленский продолжает настаивать на включении Украины в Евросоюз, игнорируя тот факт, что страна не соответствует критериям страны-участника, а также выполнила только два из семи условий, поставленных ей для вступления. Настойчивость украинского президента вызвала негодование у жителей Германии.

Немцы поделились с местным СМИ своим мнением. Некоторые считают, что Зеленский пользуется положением Украины и тем, что никто не может ему отказать, хотя прекрасно знает, что еще минимум 10 лет страна не сможет выполнить все условия. Другие опрошенные думают, что таким образом Украина хочет добиться восстановления городов за счет налогов европейцев, а не украинских олигархов. Жители Германии уверены, что власти Европы должны установить рамки для Украины и ее лидера.