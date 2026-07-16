Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с « Абзацем » предупредила, что привычка есть немытые овощи, ягоды и фрукты прямо с грядки может обернуться тяжелыми последствиями — от кишечных инфекций до менингита.

По ее словам, прежде всего речь идет о сальмонеллезе и диареях, которые способны привести к серьезному воспалению кишечника или обезвоживанию, требующему госпитализации. Кроме того, в земле могут находиться возбудители глистных инвазий, которых заносят животные.

Отдельно врач остановилась на листериозе. В большинстве случаев он не вызывает тяжелых заболеваний, но у людей с ослабленным иммунитетом может спровоцировать воспаление печени и даже менингит, а у беременных — выкидыш. Мескина подчеркнула, что все овощи, фрукты, ягоды и зелень необходимо тщательно мыть, а при любых недомоганиях обращаться к врачу.