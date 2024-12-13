Нэнси Пелоси госпитализировали в Люксембурге

Дважды занимавшая пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму и была вынуждена лечь в больницу на обследование. Об этом стало известно после публикации на сайте демократки.

Бывший спикер находилась в рабочей поездке с двухпартийной делегацией. Во время официального мероприятия в честь 80-летия наступления в Арденнах Пелоси неожиданно получила травму. Какую именно не уточняется, но это потребовало госпитализации и медицинских обследований.

В связи с лечением Пелоси временно не сможет участвовать в запланированных встречах в Люксембурге, но продолжит заниматься рабочими вопросами. Пресс-служба экс-спикера отметила, что политик с нетерпением ждет возвращения в США.

Ранее Нэнси Пелоси рассказала, как едва не умерла во время поездки на Украину.