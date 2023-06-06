«Необходимо указывать приоритеты»: депутат рассказала, как выпускники будут поступать в вузы в этом году

Ежегодно перед выпускниками встает вопрос о поступлении. Каждый раз ужесточаются правила проведения ЕГЭ. Периодически меняются условия приема документов в высшие учебные заведения.

О том, как в 2023 году школьники будут поступать в университеты, рассказала председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова.

«С этого года необходимо указывать приоритеты зачисления по нескольким направлениям, если их несколько. Конкурс на зачисление на каждое направление будет проводиться по первому приоритету, который записан в заявлении», — рассказывает депутат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, такая система избавит от необходимости перекладывать документы в последние минуты. Также больше не придется подавать согласие о зачислении, нужно только в срок сдать документы об образовании.

Подробнее о том, как пережить экзамены, читайте в нашей статье.