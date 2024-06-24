Необходимые бойцам СВО плиты ДСП передали из Шатуры

Из городского округа Шатура участникам спецоперации отправили важный груз: плиты ДСП, которые пригодятся бойцам в обустройстве быта.

Шатура регулярно помогает землякам на СВО. Поддержку оказывают бойцам и их семьям, откликаясь на самые разные просьбы. Недавно одну из них озвучили военные с СВО. Бойцы сообщили, что им необходимы древесно-стружечные плиты. В округе организовали эту помощь, обратившись к предприятию КсилоСвисс.

Как отметил председатель Совета ветеранов округа Сергей Фролов, 22 июня плиты были отгружены для отправки.

«И благодаря поддержке руководства предприятия, просьбу удалось выполнить. Огромное спасибо!» - сказал руководитель гуманитарного конвоя Сергей Фролов.

Переданные плиты могут использоваться для строительства на позициях или в организации быта. Как распоряжаться грузом - уже решат сами получатели.