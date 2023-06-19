Необходимые для службы по контракту документы можно оформить в пункте отбора бойцов в Балашихе

В пункте отбора на военную службу по контракту, который работает в подмосковной Балашихе, можно оформить необходимые справки, пройти медкомиссию, получить консультацию юриста.

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту принимает добровольцев со всех регионов России. Им предоставляется проживание и трехразовое питание. Для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью.

В центре проводятся занятия по военной подготовке. Их ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий. Для этого в пункте отбора оборудованы спортзал, уличный спортивный городок и учебные классы.

Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее сообщалось, что работу пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.