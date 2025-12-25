«Необоснованное обогащение». Эрмитаж должен вернуть поставщику 118 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать со знаменитого Государственного Эрмитажа 117,9 миллиона рублей в пользу компании-подрядчика ООО «Остек студио». Основанием для решения стало признание удержанных музеем средств необоснованным обогащением.

История конфликта берет начало в 2020 году, когда стороны заключили соглашение на покупку высокотехнологичного исследовательского оборудования стоимостью более 129 миллионов рублей. По условиям договора, поставка должна была завершиться до конца декабря 2020 года, однако фактически аппаратура была доставлена только осенью 2023 года.

За трехлетнюю просрочку Эрмитаж применил контрактные штрафные санкции, удержав из суммы оплаты 127,9 миллиона рублей. Поставщик оспорил эти действия в суде, аргументировав задержку введением западных санкций, которые парализовали ввоз критически важного программного обеспечения, отнеся это к обстоятельствам непреодолимой силы.

Рассмотрев дело, арбитраж не нашел доказательств того, что музей понес существенные убытки из-за переноса сроков. В связи с этим суд счел размер примененной неустойки несоразмерным и квалифицировал удержанные деньги как неосновательное обогащение Эрмитажа. Дополнительно с учреждения культуры взыскали около 1,1 миллиона рублей для компенсации судебных расходов истца.

Ранее сообщалось о том, что испорченный посетителем царский трон в Эрмитаже не был застрахован.