Необычная экспозиция радует жителей Можайского городского округа

Выставка расположилась в местном «Доме художника». В нее вошли 250 экспонатов: живописные полотна, фотоснимки, скульптуры и предметы быта. Все они посвящены и олицетворяют главного человеческого помощника - лошадь.

На торжественном открытии необычной выставки присутствовали официальные лица, творческая интеллигенция, общественные деятели и другие неравнодушные жители Можайского городского округа.

Заместитель Главы Можайского округа Мария Азаренкова рассказала, что выставка прославилась на всю страну.

«Очень приятно, что Алексей Николаевич тоже родился и вырос в городе Можайск, как и мы. Можайская земля славится такими талантливыми людьми, и это не может не радовать», - отметила Мария Азаренкова.

На экспозиции представлены работы отечественного художника Алексея Глухарева. Его произведения составляют почти одну третью от всего объема выставки. Сам он говорит, что люди в неоплатном долгу перед лошадьми, ведь они уже больше 6 тысяч лет служат нам.

Лошадь - это олицетворение мощи, стати, грации, благородства и выносливости. Человек и это невероятное животное научились гармонично существовать бок о бок.