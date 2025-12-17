Необычная «картина» на площади озадачила жителей Южно-Сахалинска
Жители Южно-Сахалинска обратили внимание на необычное изменение в новогоднем оформлении города, передает портал ASTV.
На площади Ленина с фигуры белого медведя, которая является частью праздничной инсталляции, пропала голова. Исчезновение части арт-объекта заметили 17 декабря.
В администрации города происшествие уже объяснили. Там сообщили, что на новогодних инсталляциях в Южно-Сахалинске проводится плановый ремонт.
В департаменте городского хозяйства уточнили, что после завершения всех необходимых работ конструкции восстановят, а голову медведю вернут.
Как ранее рассказали в мэрии города, новогоднее оформление Южно-Сахалинска выполнено в соответствии с городским дизайн-кодом. В этом году в праздничную программу войдут как традиционные, уже полюбившиеся жителям инсталляции, так и новые элементы.
