Необычная «картина» на площади озадачила жителей Южно-Сахалинска

Жители Южно-Сахалинска обратили внимание на необычное изменение в новогоднем оформлении города, передает портал ASTV.

На площади Ленина с фигуры белого медведя, которая является частью праздничной инсталляции, пропала голова. Исчезновение части арт-объекта заметили 17 декабря.

В администрации города происшествие уже объяснили. Там сообщили, что на новогодних инсталляциях в Южно-Сахалинске проводится плановый ремонт.

В департаменте городского хозяйства уточнили, что после завершения всех необходимых работ конструкции восстановят, а голову медведю вернут.

Как ранее рассказали в мэрии города, новогоднее оформление Южно-Сахалинска выполнено в соответствии с городским дизайн-кодом. В этом году в праздничную программу войдут как традиционные, уже полюбившиеся жителям инсталляции, так и новые элементы.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске суд оштрафовал управляющие компании на 100 тыс. рублей после жалобы местной жительницы.