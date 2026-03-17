Необычная находка: китайские хирурги извлекли из горла пациента 12-сантиметровую палочку для еды

В городе Далянь (Китай) произошел необычный медицинский случай. Местный житель по фамилии Ван обратился в больницу с жалобами на дискомфорт и боль в горле. Как пишет портал Mothership, причиной недомогания оказалась палочка для еды длиной 12 сантиметров, которая застряла в его глотке.

Как выяснилось, 46-летний мужчина знал, что проглотил инородный предмет, но долгое время отказывался от хирургического вмешательства из-за страха перед операцией. К счастью, палочка не перекрывала дыхательные пути, однако доставляла существенный дискомфорт. В течение нескольких недель Ван связывал неприятные ощущения с последствиями частого употребления алкоголя, пока боль не стала невыносимой, и он не потерял способность нормально глотать.

Только после повторного визита к врачам пациент рассказал всю правду. Медики провели диагностику и выяснили, что палочка вонзилась в заднюю стенку гортани. Операция прошла успешно: хирурги извлекли предмет через аккуратный разрез, и сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

