Необычный компонент в составе антивозрастного крема поверг доктора Мясникова в шок

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников был буквально шокирован новостью о необычном компоненте в составе антивозрастного крема.

Неожиданное открытие произошло во время записи очередного выпуска программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В студии в качестве гостя присутствовала косметолог Наталия Николаева, которая демонстрировала различные современные средства, направленные на омоложение кожи. Внимание Мясникова привлек один из флаконов, и он зачитал его состав: «Крем с ДНК лососевых рыб. Ну, рыбий жир, наверное».

Однако эксперт его поправила, разъяснив, что в действительности при создании этого продукта применяется семенная жидкость лосося. Удивленный телеведущий переспросил: «А она у лосося есть?» На что Николаева ответила: «Для производства этого крема используются, собственно говоря, молоки лосося. (...) И молоки лосося — это семенной материал, семенная жидкость лосося».

Услышав такое объяснение, Мясников на несколько мгновений буквально онемел от удивления. «У меня мысль очень далеко уже ушла», - сказал он, придя в себя.

