Необычный случай с животными произошел в Апрелевке: вместо парковки образовалась ферма

В Апрелевка утро для жителей дома № 2 на Сентябрьской улице началось с неожиданной сцены: на общественной парковке спокойно кормились корова и коза. Животные расположились прямо среди припаркованных автомобилей, где для них заранее оставили охапку сена, пишет REGIONS .

Очевидцы отмечали, что рогатые «гости» вели себя спокойно и не создавали помех для движения. В местных чатах ситуация быстро стала поводом для шуток — пользователи сравнивали животных с «транспортом на копытах» и предлагали выделить им отдельное парковочное место.

Происхождение животных осталось неизвестным. Жители предположили, что они могли сбежать с ближайших частных хозяйств, поскольку рядом находится частный сектор, где содержание скота распространено. После короткой «трапезы» животные покинули территорию, не вызвав серьезных неудобств.

Юрист и правозащитник Олег Савельев пояснил, что подобные случаи, несмотря на внешнюю безобидность, регулируются законодательством. Он указал, что лица, сопровождающие животных, приравниваются к участникам дорожного движения, а действующие правила запрещают оставлять скот без присмотра на дорогах.

Эксперт также отметил, что при возможном выходе животных на проезжую часть и возникновении аварии ответственность полностью ложится на владельца. Ущерб в таком случае подлежит компенсации, даже несмотря на то, что животные не относятся к источникам повышенной опасности.

Кроме того, по его словам, за выпас в непредназначенных местах предусмотрены предупреждение или штраф до 300 рублей, а если животные оказываются на дороге по вине владельца, сумма может увеличиться до 800 рублей. Он подчеркнул, что в данном случае ситуация завершилась без последствий, однако в будущем подобные эпизоды могут привести к более серьезным проблемам.