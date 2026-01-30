Необычный урок: сыктывкарские школьники изучают историю УФСИН в музее ведомства

По информации из соцсетей образовательного учреждения, особое впечатление на школьников произвела реконструкция карцера, а также традиционные северные сани-кережа. Кроме того, дети увидели детально выполненную копию ручной гранаты, которую, согласно описанию, заключенные изготовили из хлебного мякиша. Советник директора школы по воспитательной работе Елена Галюшина в комментарии изданию «Подъем» пояснила, что подобные мероприятия проводятся не для развлечения, а в рамках программы наставничества и воспитания для специализированных кадетских классов. Она отметила, что сотрудники ведомства являются наставниками школьников, а церемонии посвящения в кадеты проходят при их непосредственном участии.