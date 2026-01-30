Необычный урок: сыктывкарские школьники изучают историю УФСИН в музее ведомства
Ученики второго класса сыктывкарской школы № 4 имени Гагарина посетили с экскурсией музей при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Коми. Как сообщается на странице школы, детям продемонстрировали экспонаты, иллюстрирующие повседневную работу пенитенциарной системы.
По информации из соцсетей образовательного учреждения, особое впечатление на школьников произвела реконструкция карцера, а также традиционные северные сани-кережа. Кроме того, дети увидели детально выполненную копию ручной гранаты, которую, согласно описанию, заключенные изготовили из хлебного мякиша. Советник директора школы по воспитательной работе Елена Галюшина в комментарии изданию «Подъем» пояснила, что подобные мероприятия проводятся не для развлечения, а в рамках программы наставничества и воспитания для специализированных кадетских классов. Она отметила, что сотрудники ведомства являются наставниками школьников, а церемонии посвящения в кадеты проходят при их непосредственном участии.