Неонатолог из Балашихи купила квартиру рядом с работой благодаря «Социальной ипотеке»

Кристина Пикалова, врач из городского округа Балашиха, приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственную квартиру. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Кристина работает неонатологом в ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом», а ее рабочий стаж составляет уже пять лет. По словам обладательницы сертификата, о профессии медика она мечтала с раннего детства.

Ранее в Подмосковье Кристина снимала себе жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, она подала документы.

Женщина рассказала, что уже живет в своей собственной «однушке», так как удалось выбрать квартиру на вторичном рынке сразу с готовым хорошим ремонтом. Дом находится рядом с роддомом. По ее словам, это необыкновенное счастье идти с работы к себе домой.