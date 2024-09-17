Неопознанное воздушное судно дважды пролетело вдоль границы Калининградской области
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Неопознанное воздушное судно Bombardier Challenger 650 дважды пролетело вдоль границы Калининградской области. Эти данные подтвердили на ресурсе Flightradar, отслеживающем авиаперелеты.
Согласно информации сервиса, воздушное судно с кодом CL60 вылетело из румынского города Констанца, пересекло пространство Венгрии, Словакии и Польши, после чего дважды облетело российский регион и направилось на третий круг.
При этом на портале Flightradar нет данных о регистрационном номере и стране принадлежности самолета.
В окрестностях Констанцы, помимо гражданского международного аэропорта, находится 57-я авиационная база ВВС Румынии «Михаил Когэлничану», где строится крупнейшая военная база НАТО в Европе.
Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю.