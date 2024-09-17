Неопознанное воздушное судно дважды пролетело вдоль границы Калининградской области

Неопознанное воздушное судно Bombardier Challenger 650 дважды пролетело вдоль границы Калининградской области. Эти данные подтвердили на ресурсе Flightradar, отслеживающем авиаперелеты.

Согласно информации сервиса, воздушное судно с кодом CL60 вылетело из румынского города Констанца, пересекло пространство Венгрии, Словакии и Польши, после чего дважды облетело российский регион и направилось на третий круг.

При этом на портале Flightradar нет данных о регистрационном номере и стране принадлежности самолета.

В окрестностях Констанцы, помимо гражданского международного аэропорта, находится 57-я авиационная база ВВС Румынии «Михаил Когэлничану», где строится крупнейшая военная база НАТО в Европе.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю.