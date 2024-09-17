Почти четыре тысячи неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,6 тысячи автомобили, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на тысячу автомобилей ниже, чем на предыдущей неделе. Наибольшее число машин переместили в Ленинском округе, Мытищах, Химках, Балашихе и Красногорске. Водителей также призвали соблюдать правила парковки, уважать всех участников дорожного движения и не препятствовать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.