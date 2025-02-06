Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Тульской области

Отечественный автомобиль под управлением неопытного водителя попал в кювет в Тульской области. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает «ТУЛАСМИ» .

Инцидент произошел 5 февраля, в 21:50 по местному времени. Во время проезда по автодороге «Белев-Березово-Козельск» водитель ВАЗ-21150 не справился с управлением: машина угодила за пределы трассы и перевернулась. Машина серьезно помялась с разных сторон, а находящиеся внутри молодые люди пострадали.

Автоинспекция отметила, что за рулем был 20-летний парень без водительского удостоверения и соответствующего опыта вождения. Также пострадали пассажиры отечественно авто — девушка и парень. Компанию госпитализировали с разными травмами.

Ранее сообщалось, что в жестком ДТП в Ленобласти пострадали 13 человек.