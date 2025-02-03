Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти выросло до 13

В результате ДТП с участием автобуса и фуры в Ленинградской области пострадали 13 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Все пострадавшие доставлены в больницу, среди них один ребенок. Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства трагедии.

Авария с участием автобуса, следовавшего из Эстонии в Санкт-Петербург, произошла у Кингисеппа в 30 минутах езды от Ивангорода. В результате ДТП у транспортного средства сильно повреждена передняя часть.

Ранее сообщалось о том, что один погиб и трое пострадали в ДТП на Можайском шоссе в Москве.