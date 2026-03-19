Неосторожный выезд автоледи закончился травмами для водителя Lada

В Нижневартовске вечером 18 марта произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как пишет ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции, это единственное дорожное происшествие с пострадавшим, зарегистрированное в Югре за минувшие сутки.

Авария случилась около пяти часов вечера на улице Лопарева. По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Ford, выезжая со второстепенной дороги, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем Lada Vesta под управлением 40-летнего мужчины.

В результате удара травмы получил водитель отечественной легковушки.

Всего же за минувший день инспекторы задержали семерых автомобилистов, которые сели за руль с признаками опьянения. Еще 74 водителя привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу. Кроме того, 20 человек оштрафованы за нарушение правил перевозки детей.

В Госавтоинспекции Югры в очередной раз призвали водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и очередность проезда, особенно при выезде со второстепенных дорог.

