«Неожиданная точка»: в северо-западном городе РФ приостановили авиарейсы

Ограничения ввели из-за соображений безопасности. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В городе Ухта, расположенном в самом центре Республики Коми, были применены ограничительные меры на прием и отправку самолетов. По данным источника, их ввели временно. О сроках снятия ограничения не сообщалось.

Часть пользователей соцсетей под публикацией представителя ведомства выражает недоумение в связи с отдаленностью региона.

Ранее ограничения на перелет воздушных судов сняли в Нижнем Новгороде.