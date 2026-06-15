Неожиданное решение властей: что ждет Восточную промзону Краснодара

Власти Краснодара не планируют применять механизм комплексного развития территорий в Восточной промышленной зоне. Основной акцент сделан на модернизации транспортной инфраструктуры и поддержке производственных площадок, пишет «Ъ-Кубань».

Администрация Краснодара не включила Восточную промышленную зону в перечень территорий, где будут реализовываться проекты комплексного развития. Соответствующие соглашения по данной площадке не заключались.

Градостроительные планы исключают механизм КРТ

Согласно действующим документам территориального планирования, утвержденным в 2024 году, для Восточной промзоны не предусмотрено применение инструментов комплексного развития территорий. Использование земельных участков здесь будет осуществляться в рамках существующих градостроительных норм и регламентов.

Главный приоритет — транспортная модернизация

Развитие промышленной зоны власти связывают прежде всего с улучшением транспортной доступности. В настоящее время завершается реконструкция дороги, соединяющей улицы Уральскую, Симферопольскую и Демуса. После обновления пропускная способность участка значительно увеличится.

Продолжается обновление железнодорожного переезда

Параллельно ведутся работы по модернизации переезда на пересечении улиц Симферопольской и Новороссийской. Завершить реконструкцию объекта планируется до конца 2026 года.

Промышленное развитие остается в приоритете

Ранее региональные власти рассматривали проект комплексной планировки Восточной промзоны. Основными задачами назывались создание условий для размещения новых производств и дальнейшее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.